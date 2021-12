Kelly Sildaru osales pika pausi järel rennisõidus: sain enesekindlust juurde, finaalis olen võimeline juurde panema

„Teise sõidu tegin teadlikult lihtsama. Esimese hüppe tegin ma avalaskumisel paremale 900 kraadi, kuid teises voorus tegin 540 kraadi. Mõtlesin, et finaalikoht on käes ja võtan veidike rahulikumalt.”

Sildaru sõnul oli kvalfikatsioonis hästi esinemine eelkõige tähtis just emotsionaalselt. „Sain natuke enesekindlust juurde. Näen, et olenemata pausist on võimalik ka rennisõidus hästi sõita. Kvalifikatsioonis ei teinud ma veel oma maksimumi. Finaalis paneme natuke juurde,” tunnistas ta.