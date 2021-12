Maadlustreener rääkis alaealisele, et nad on universumi poolt kokku loodud

"Läksime Tallinnast bussi peale ja siis kui me istusime bussi peal, siis ta pani oma pea mu õla peale ja kuidagi silitas mu kätt või midagi sellist, see oli ebamugav. Ta rääkis seda, et tema arust meie kaks olime universumis nagu kokku loodud. Ja siis nüüd me kohtusime siin maa peal," rääkis Anni.