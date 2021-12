INTERVJUU | Brent Lepistu: Levadia vajas sellist kuuma katelt nagu Marko Savić. Klubi kolm kogukonda on hästi kokku sulanud

Eesti klubijalgpalli kaks suuremat jõudu on ikka olnud Flora ja Levadia. Kui viimastel aastatel on valitsenud Flora, siis Levadia eelmine tiitel pärines 2014. aastast. Nüüd pandi pikale ootusele punkt ja võideti klubi kümnes meistritiitel. Kõrghetki oli levadialaste hooaja jooksul veelgi. Maikuus krooniti nad kümnendat korda Eesti karikavõitjaks ja ühtlasi saadi pärast viieaastast pausi eurosarja avaringist edasi.

Levadia kapten Brent Lepistu kerib ajaratast poolteist aastat tagasi ja tunnistab, et toona klubis tehtud otsused aitasid jõuda praegusesse olukorda. Klubi igapäevaste tegemistega tugevalt seotud Lepistu kummutab mitu müüti ja avaldab, et klubi president Viktor Levada on väga palju muutunud ja usaldab ka Lepistu arvamust. Kui Levadia kaotas nüüd eelviimases voorus Florale 1 : 5, käis Lepistu järgmisel päeval Levadaga lõunal. „Kordagi ei olnud sellist tunnet, et kohe lõigatakse kõri läbi. Ta oli hoopis väga toetav,” kinnitab Lepistu, et aastatetagune kuvand enam ei kehti.

Lepistu saabub paar päeva pärast tiitlivõitu intervjuule sisuliselt operatsioonilaualt. Levadia kaptenil ripub vasak käsi kaelas ja ringi liikudes lonkab ta päris tugevalt.