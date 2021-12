DELFI BELGIAS | Markus Soomets: üks mäng eurosarjas annab 3-5 Premium liiga mängu koormuse

"Olen sellele mõelnud, kuidas oleks teada, kui Küprose punt oleks poolajal 1 : 0 ees ja meil oleks seis 0 : 0. Usun, et see annaks lisamotivatsiooni. Aga nii või naa on end siin kerge motiveerida - hea väljak, hea vastane, selliseid mänge ei saa iga päev," rääkis Soomets tänasel pressikonverentsil.

Flora vajab alagrupist edasipääsuks Genti vastu võitu ning peab lootma ka Famagusta võidule Partizani üle. Samas ei tohi Famagusta rohkem kui ühe väravaga, sest võrdsete punktide korral läheks võrdlusse väravate vahe, mis Floral on hetkel -2 (5:7) ja Famagustal -3 (5:8). Kui Famagusta võidab Partizani suuremalt kui Flora Genti, võib väravate vahe jääda viiki, kuid käiku läheks kolmas kriteerium, milleks on sel juhul Famagusta suurem löödud väravate arv.

Soometsa sõnul on ilmselge, kumb meeskond Belgias homme favoriit on. Küsimusele, kas Floral ka mingeid tugevusi või eeliseid Genti ees on, vastas ta: "Me võrdleme siiski Eesti satsi Belgia tipuga. Neid kohti, kus me neist üle oleme, on vähe, kui üldse... Aga samas oleme siia jõudnud enda sisu ja kvaliteeti näidates. Kui mängime oma parimat mängu, pole kellelgi meie vastu lihtne."

Soomets rassis eelmisel nädalal esimeses "tiitlimängus" FCI Levadia vastu 90 minutit ning vahetati pühapäeval pingile 65. minutil. 21-aastase mängumehe sõnul pole mõtet ega aegagi käest libisenud tiitlit taga nutta.

"Kinldasti tahtsime meistriitilit kaitsta, aga Premium liiga on meie jaoks nüüd läbi. Võibolla oligi hea, et meil ei lasta seda nii kaua leinata," viitas Soomets homme ees seisvale uuele raskele väljakutsele.

Delfi palus Soometsal võrrelda Konverentsiliigas kohatud mängutaset Premium liiga meeskondadega ning hinnata, kuidas Flora edukas eurohooaeg teda ennast mängijana on arendanud.

"Need mängud ei ole Eesti liiga mängudega võrreldavad. See kogemus, mis me siit saame, on koormuse mõistes kolme kuni viie Premium liiga mängu saak," rääkis Soomets.

"Olen nendest mängudest saanud eelkõige kogemust. Saan võrrelda end teiste tippklubide sama positsiooni mängijatega. Näen, kuidas väiksed detailid võivad mängu drastiliselt muuta. See on reaalsuskontroll, kus sa asud ja kuhu sa tahad jõuda."