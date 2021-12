Magnus Carlsenit lahutab MM-tiitli kaitsmisest üks võit

Homme on puhkepäev ning kui Carlsen suudab reedel võita, on tiitlimatš ka lõppenud. Norrakas vajab allesjäänud neljast partiist vaid üht punkti.

Nepomnjaštši tunnistas, et tema seis on ülimalt keeruline. "Mustadega on väga raske võita. Valged suudavad ka mustade terava avangu järel kaotusest hoiduda. Mul on veel paar matši valgetega, eriti oluline on, mida suudan 11. partiis," ütles venelane.