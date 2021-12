DELFI BELGIAS | Jürgen Henn: teadmine, et meil on veel millegi peale mängida, annab meile vajalikku särtsu

"Vaimselt oli see raske ja see ongi normaalne. Jalgpallis on kõige parem ravi see, kui saad millelegi uuele keskenduda. Oleme tänulikud, et euromäng seekord nii kiiresti otsa tuli," rääkis Henn tänasel pressikonverentsil Gentis, kus homme peetakse UEFA Konverentsiliiga viimane alagrupimäng.

Floral on võimalik veel alagrupist teisena edasi pääseda, kui Genti võitakse ning samal ajal võidab Küprose klubi Famagusta Anorthosis võõrsil Belgradi Partizani. Henn ei karda, et edasipääsulootus mängijatel kinnisideeks võiks muutuda ja seeläbi nende enda sooritust pärssida.

"See, et meil on veel millegi peale mängida, annab meile lisasärtsu, mida hooaja sellises faasis vaja läheb. Oleks tegu tähtsusetu mänguga, oleks keerulisem end kokku võtta," sõnas ta.





Täpselt sellises seisus on aga Flora homne vastane, kes kindlustas alagrupivõidu juba kaks vooru tagasi ning võib seetõttu homme koosseisu pingevabalt roteerida. "See võib töötada kahtepidi - ühelt poolt on neil meeskond, kes pole väga hästi kokku mänginud, teiselt poolt kompenseerivad nad selle, mis neil kokkumängus puudu jääb, oma tahte ja motivatsiooniga. Isegi kui nad roteerivad, ootame me endale vastu väga tugevat meeskonda," lausus Henn.

Pühapäevases mängus Levadia vastu polnud Floral koosseisus nende suurimat väravakütti Rauno Sappineni. Belgias on Sappinen kaasas, kuid tema osalemine mängus selgub Henni sõnul täna õhtul või homme hommikul.