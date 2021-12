DELFI BELGIAS | Genti peatreener: Flora aitas meil alagruppi võita, aga homme me neilt abi ei looda

"See ei tähenda, et me homme reservmeeskonna platsile paneme. Me ikkagi lähme platsile võidumõtetega. Mehed, kes homme võimaluse saavad, saavad näidata, mida nad väärt on."

Vanhaezebrouck ei usu, et tal oma meeste motiveerimisega siiski probleeme tekib. "Oleme meeskond, kes tahab alati võita. Meil on liigast ja karikasarjast taga head tulemused. Tahame seda positiivset meeleolu hoida. Meil on mõned mängijad, kes pole nii palju mänguaega saanud. Fakt, et sa eurosarjas algkoosseisus platsile saad, peaks olema piisav motivatsioon, et terav olla ja endast kõik anda," ütles ta.

Flora jaoks on veel mängus edasipääs. Selleks tuleb neil Genti võita ning loota, et Anorthosis saab samal ajal jagu Belgradi Partizanist. Gent võib teist euromängu järjest pingevabalt mängida.

Algkoosseisus on hoolega vahetusi tehtud ka viimases kolmes mängus. Tulemustele pole see sugugi pärssivalt mõjunud, sest Gent tuleb homme platsile kolmemängulise võiduseeria pealt - koduliigas on viimastes voorudes võidetud 3:1 Liege'i Standardit (tabelis 13. kohal) ja 1:0 OH Leuvenit (14.), Belgia karikavõistlustel 2:0 Lommelit. Gent ise hoiab koduses liigas kuuendat kohta, olles endale 17 mänguga sisse lasknud liiga peale kõige vähem väravaid (17).

Gent, kellele homne mäng on viies 14 päeva jooksul, saab endale koosseisu roteerimist lubada. Esiteks on neil Florast oluliselt pikem ja võrdsem pink, teiseks kindlustasid nad alagrupi esikoha juba kaks vooru tagasi, nii et nende positsiooni ei kõigutanud ka 25. novembril Küprosel Famagusta Anorthosiselt saadud 0:1 kaotus.



2020. aasta detsembrist saadik Genti juhendanud 57-aastane belglane jagas ohtralt kiidusõnu Flora aadressil: "See pole mu jaoks üllatus, et neil viis punkti tabelis on. Ütlesin juba Eestis esimese mängu eel, et meid ootab raske kohtumine. Nii oligi, ma ei valetanud. Meil oli raske esimene poolaeg, kuid tegime parema teise poolaja, mistõttu väärisime seda võitu. Fakt, et nad võitsid Partizani, on kinnitus sellele, mida me eeldasime. Ütlesin juba ka mängijatele, et homme tuleb taas raske mäng. "

Vanhaezebrouck tõdes, et Flora head tulemused on ka Gentile kasuks tulnud: "Meie jaoks oli ideaalne, et Famagusta ja Flora kaks korda viiki mängisid. Flora aitas meil alagrupi võita, aga homme me nende abile lootma ei jää. Partizani vastu said nad oma esimese võidu eurosarja alagrupis, nüüd tahavad nad ka edasi pääseda."

Genti lootsilt küsiti, kuidas võis Florat mõjutada möödunud nädalal napilt Eesti meistritiitlita jäämine. "Ütlen ausalt, ma ei jälginud Eesti liiga lahinguid. Nägin, et nad võitsid ühe kohtumise [Levadia vastu] võõrsil 5:1, aga kodus ei suutnud võita. Teadsime, et nad on meistritiitlile tõsine pretendent, seega on selge, et tiitlita jäämine on nende jaoks suur pettumus. Võit meie üle - kui ka Famagusta alistab Partizani - võib tiitlita jäämise valu pisut leevendada."

Vanhaezebrouck võttis pressikonverentsile kaasa keskkaitsja Andreas Hanche-Olseni, kes rääkis oma ootustest homse mängu eel: "Ootan mängu, kus me domineerime ja surume oma mängu peale. Mäletan, et esimene mäng Floraga polnud lihtne. Meil on individuaalselt natuke rohkem kvaliteeti, aga nad on tugevad eelkõige meeskondlikult. Kui me ei anna endast sada protsenti, saab meil väga keeruline olema."

Flora peatreener Jürgen Henn annab Gentis pressikonverentsi Eesti aja järgi kell 19. Mäng ise algab homme kell 19.45.