Võidust võiduni sammuv Viimsi nopib suvise töö vilju

Kui Viimsi korvpallimeeskond suvel Eesti-Läti liigaga liitumisest teatas, oli keeruline uustulnukalt midagi oodata. Koosseisu paika loksudes tundusid väljavaated juba head, ent küsimusi jagus. Näiteks, kas võistkond on piisavalt sügav, et kaheksa sekka või isegi kaugemale jõuda?

Seni on kõik läinud õlitatult. Põhituumik on oma ülesannetega igati hakkama saanud ja mäng on vee peal püsinud ka seni peamiselt esiliigas tegutsenud pallurite platsil olles. Viimsi on kümnest kohtumisest võitnud koguni kaheksa, Eesti klubidest edestab neid vaid Kalev/Cramo.

Peatreener Valdo Lips ning klubi ja meeskonna tegevjuht Tanel Einaste ei osanud öelda, kas selline sündmuste käik on üllatav, küll väljendasid nad oma rahulolu.