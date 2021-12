Kontaveiti treener rääkis oma versiooni, miks eestlanna WTA-finaalturniiril otsustava mängu kaotas

Augustis Kontaveitiga koostööd alustanud Tursunov aitas eestlannal jõuda Mehhikos peetud WTA-finaalturniirile, aga seal jäi kirss tordile panemata. Kontaveit kaotas finaalis 3 : 6, 5 : 7 Hispaania ässale Garbine Muguruzale.

Kontaveit jäi Muguruzale alla ka alagrupiturniiril. See kaotus eestlanna jaoks siiski midagi ei muutnud, ta oli oma grupi esikoha juba kindlustanud.

"Anett mängis Mehhikos hästi. Aga mul on finaalturniirist natuke kahju, sest ta oleks võinud väga vabalt mõlemad mängud Muguruza vastu võita. Minu nägemuse järgi ei suutnud ta pingetega piisavalt hästi kohaneda. Ta ei mänginud nii nagu tavaliselt. Oli liiga palju sundimata vigu, ta kiirustas liialt," rääkis Tursunov.

Pärast lühikest puhkust on uue hooaja ettevalmistus juba alanud.

"Ettevalmistus algas planeeritust pisut hiljem, aga see on [tänu tema edukale hooaja lõpule] hea probleem. Nüüd on eesmärk hooaja lõpu taset kinnitada. Läheb raskemaks, sest Anett ise ja tema ümber olevad inimesed ootavad enamat. Saab näha, kas Anett suudab oma taset tõsta ja näidata, et hooaja lõpus juhtunu polnud juhus," lausus Tursunov.

Venelasest treener lisas, et ta pole Kontaveitiga siduvat lepingut sõlminud. Koostöö jätkub seni, kuni Kontaveit tunneb, et tal on Tursunovit vaja.

"Minu jaoks pole mingit vahet, kas leping on või mitte. See on täiesti tähtsusetu. Kui mängija ei taha treeneriga jätkata, aga leping on, tuleb see vägisi kuidagi lõpuni teha. Tennises on koostöö nagu abielu – kui teine inimene ei taha enam abielus olla, ei saa öelda, et allkiri on antud ja nii jääb," selgitas Tursunov.

"Mulle meeldib inimesi usaldada. Tean, et võin selle tõttu kõrvetada saada. Aga tahan, et elu oleks lihtne. Ma ei soovi lepingutega jännata. Võib öelda, et mul on maailmast naiivne, utoopline nägemus," lisas ta.

Täispikka intervjuud saab lugeda SIIT.