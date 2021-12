Ralliajakirjanik: Hyundai ei vallandanud Adamot, tal olid lahkumiseks omad põhjused

Evans ütles, et ta on Adamoga pärast uudise avaldamist suhelnud ja sai kinnitust, et lahkumine toimus itaallase enda soovil.

"Kui lugeda pressiteadet, siis sealt torkab silma, et Adamo on viivitamatult võistkonna juurest lahkunud. See meenutab jalgpallitreenereid, keda vallandatakse. Aga peame olema oma väljenduses sada protsenti selged: Adamot ei vallandatud. See oli ühine otsus. Adamol olid omad põhjused, mis on igati arusaadavad," rääkis Evans, aga ei hakanud viimati mainitud põhjuseid lahkama.

Ajutiselt võtab Adamo rolli üle Hyundai mootorispordiosakonna president Scott Noh. Kes pikemas plaanis Adamo järeltulijaks saab, pole teada.

"Mul pole absoluutselt mingit aimu," sõnas Evans. "Andrea pani tiimi avalikkuse eest nii lukku, et me ei tea, kes võiksid praegustest töötajatest olla sobivad kandidaadid. Äkki võtavad nad kõne endisele mänedžerile Alain Penasse'ile? Või võtavad nad juhiks inimese, kes pole autoralliga seotud? Praegu on Hyundai jaoks kõige olulisem logistika."

Evans viitas asjaolule, et Hyundai rallitiimil, kus sõidab ka Ott Tänak, on suuri raskusi 2022. aasta auto ettevalmistamisega. Pärast Thierry Neuville'i laupäeval juhtunud avariid pole Hyundail ühtegi sõidukõlbulikku šassiid ja uue põlvkonna autot pole praegu võimalik testida.

