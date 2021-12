Kaaluprobleemidega võitlev Luka Doncic: lasin ennast puhkuse ajal võib-olla liiga lõdvaks

Pärast Dallase tänaöist 99:102 kaotusmängu Brooklyn Netsile tunnistas Doncic ka ise, et niimoodi ta tulevikus jätkata ei saa.

"Saan aru, et inimesed räägivad sellest. Tean, et pean ennast käsile võtma," ütles 201 cm pikkune Doncic, kelle ametlikuks kaaluks on NBA kodulehel märgitud 104 kg.