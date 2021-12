Ott Tänak tänas Adamot: ta kohtles meid nagu oma lapsi

"Andrea on suure südamega mees... Ta andis Hyundai Motorsporti heaks kõik, aga hoolitses samas meie eest nagu oma laste eest. Ta pani kokku hämmastava tiimi ja nüüd on meie ülesanne järgmisel hooajal tiitel uuesti koju tagasi tuua! Olen igavesti tänulik, et mul on nii suurepärane sõber!" kirjutas Tänak Instagramis.