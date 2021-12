Eesti esiklubil oli enne mängu selg vastu seina, edasipääsulootused hoidnuks elus üksnes võit. Prantsusmaa kõrgliiga neljas tiim kontrollis siiski kogu kohtumist ja sai oma kolmanda võidu.

Kalev/Cramol on F-alagrupis üks võit ja neli kaotust. Grupi viimasest kohast enam pääsu poole. Võitude arvult on võimalik tõusta ühele pulgale Belgia meistri Oostendega, aga omavahelised mängud on Oostende kasuks 2 : 0.

Eesti Päevalehe tähelepanekud Kalev/Cramo ja Strasbourg’i vahelise kohtumise kohta.