Tuuli Tomingas tundis Östersundis põrgupiinu

"Sprindipäev kulges suuremate sündmusteta. Ilm oli endiselt külm, aga õnneks hakkab keha sellega juba vaikselt harjuma. Võistlus ise pigem õnnestus. Tiirud läbisin puhaste paberitega ja lõpetasin 21. positsioonil. Minu õnnetuseks jäin esimesena auhinnarahast ilma, alla 3 sekundi jäi puudu, et teenida 500 eurot," kirjutab Tomingas. "Aga finišis ei põdenud ma mitte oma kehva suusasõidu pärast, vaid võitlesin meeletu valuga, mis kaasneb sõrmede „sulamisega“. Pärast võistlust tundsin, kuidas sõrmed on totaalselt ära külmunud, aga põrgu läks lahti alles siis, kui riietusruumi jõudsin ja veri neis taas ringi käima hakkas. Kes on sõrmede „sulamist“ kogenud, teab, millest räägin. Istusin kägaras trepil ja ootasin piinarikkalt värisevate kätega, millal see valu juba möödub. Ma polnud ainus, iga teine tüdruk, kes sinna ruumi sisenes, nuttis või karjus. Aga see käib asja juurde, valu kestab kümmekond minutit ja siis kõik normaliseerub."