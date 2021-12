Soome ajakirjanik: Adamo on siirdumas vormel-ühte

Adamo lahkumisest kirjutas juba eile Soome ajakirjanik Miika Wuorela. Soomlane tegi sellise väite, kui kommenteeris Twitteris ralliportaali DirtFishi uudist, mis rääkis Thierry Neuville`i rängast avariist testimisel ja selle mõjust uue hooaja algusele.

Wuorela kirjutas siis: "Mõned positiivsed asjad õnnetuse juures: auto ei maandunud voolavas jões katuse peale ja hübriidagregaat ei näidanud punast tuld. See on meeskonna jaoks pehmelt öeldes keeruline olukord. Adamole siiski mitte, kuna ta on suundumas vormel-ühte… "



Adamo lahkumise järel hakkab Hyundais tiimijuhi ülesandeid ajutiselt täitma Hyundai Motorspordi president Scott Noh. Juba on hakatud otsima ka uut juhti.