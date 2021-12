Andrea Adamo lahkub Hyundai tiimijuhi kohalt

Tiimijuhi ülesandeid hakkab ajutiselt täitma Hyundai Motorspordi president Scott Noh. Juba on hakatud otsima ka uut juhti.

"Olen Hyundai Motorspordiga seotud olnud kuus aastat, kuid nüüd otsustasime vastastikusel kokkuleppel, et panen meeskonnajuhi ameti maha. Mul on nüüd aeg tagasi vaadata oma edukale ja suurepärasele karjäärile. See sisaldab tiitleid, suurepäraseid mälestusi ja muidu imelisi hetki," sõnas Adamo Hyundai pressiteate vahendusel.