Häbiga ära saadetud vägimehe tagasitulek ehk Venelase, grusiini ja eestlase taaskohtumine Taškendis

Välismeedia käsitleb MM-i suuresti üliraskekaalu suveräänse valitseja Laša Talahhadze ja dopingukaristuse tõttu aastaid võistlustelt eemale jäänud venelase Aleksei Lovtševi taaskohtumise võtmes. Viimati juhtus see 2015. aastal Houstoni MM-il ja oli ühtlasi viimane kord, kui grusiinist rohkem tõsteti. Eestis on paslik meenutada, et kolmanda mehena jõudis Houstonis poodiumile Mart Seim ja tema kaela rändas hiljem ka algselt Lovtševile antud tõukamise kuld.

Kuidas kolmel vägilasel vahepeal läinud on? Millisesse vormi on tõusnud pikalt eemal olnud Lovtšev ja kas ta suudab Talahhadzet survestada? Miks on MM oluliselt tugevama tasemega kui Tokyo olümpia ning millised on Mart Seimi väljavaated?