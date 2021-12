Peep Pahvi nädala viisk | Võimsas hoos uustulnuk vallutab kodust liigat

Korvpalli meistriliiga paus on läbi ja meeskonnad said võimaluse näidata, mida nad suutsid vahepealse ajaga paremaks muuta. Selge on see, et Viimsi meeskond tegeles „puhkepausil" õigete asjadega.

Peep Pahvi nädala viisik on selline:

Davin Lee Harris (Viimsi Sportland)

Kolm nädalat tagasi kuulus Harris samuti nädala viisikusse ning toona nimetasime teda Rakvere Tarva poolt Viimsi korvpallile tehtud kingituseks. Vahepealne meistriliiga mängupaus pole ameeriklase hoogu pärssinud ning kingituse väärtus paistab üha kasvavat. Laupäeval oli Harris üheks võtmetegelaseks, kui Viimsi alistas seni Eesti „lihtsurelike" klubidest parimat korvpalli näinud TalTechi.

Harris viskas selles mängus 15 punkti ja andis seitse söötu. Lisaks statistilistele numbritele, on oluline seegi, et ameeriklasest tagamängija on tõeline meeskonnamängija. Selline, kes teeb oma kaaslased paremaks.

Rain Veideman (Viimsi Sportland)

Viimsi meeskond on pakkunud oma meistriliiga debüüthooajal head korvpalli ning suuri teeneid on selles kogenud Rain Veidemanil. Viimastel aastatel on Veideman hooaja esimeses pooles tugevdanud Rapla ja Rakvere meeskondi, kuid poole hooaja pealt siirdunud välisklubisse. Viimsi jaoks oleks kogenud mängumehe hooaja lõpuni endale hoidmine elulise tähtsusega.

Veideman on Eesti meistriliiga tasemel tõeline liidri tüüp, kes kogemuste ja oskusega suudab meeskonda enda järel vedama. Sugugi alati pole küsimus ainult numbrites, vaid ka kõiges muus, mida selline mees võib meeskonnale anda.

Mihkel Kirves (Pärnu Sadam)

Pärnu klubil pole just parimad päevad. Olukord ei paranenud ka koondise mängudest tingitud pausi ajal ning selle ilmekaks näiteks on Raplalt saadud kaotus. Üks mees suutis selles mängus Pärnu särgis siiski hiilata - Mihkel Kirves kogus suurepärase visketabavusega 22 punkti.

Esmaspäeval 25. sünnipäeva tähistanud Kirvese tegutsemine võib olla näiliselt kandiline, kuid tehnilisi puudujääke korvab ta aktiivsuse ja tahtmisega. Tõsise töömehena on ta meeskonnale väga kasulik mängija