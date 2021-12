OTSEBLOGI JA FOTOD | Meistrite liigas hädasti võitu vajav Kalev/Cramo lasi vastasel viskepeo püsti panna

Mõlema võistkonna jaoks on tegu äärmiselt tähtsa mänguga. Kalev on seni F-grupis võitnud neljast mängust ühe, Strasbourg kaks. Kui Kalev kaotab, jäädakse alagrupis kindlasti viimaseks.

Eesti esiklubi võidu korral muutuvad edasipääsulootused paremaks. Sel juhul oleks oluline ka võidu suurus. Et võõrsil jäi Kalev Strasbourg'ile alla 73:75, tuleks omavahelistes mängudes plussi jäämiseks täna võita vähemalt kolme punktiga.

Strasbourg on Prantsusmaa meistriliigas võitnud kuus mängu ja kaotanud kolm, turniiritabelis ollakse neljandal kohal. Võistkonna liider on mängujuht John Roberson, kes on Meistrite liigas visanud keskmiselt 15,3 punkti ja Prantsusmaa liigas 17,3 punkti.