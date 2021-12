BLOGI JA FOTOD | Kalev/Cramo kaotas kodus Strasbourg'ile ja minetas edasipääsulootuse

Sisuliselt terve mängu tagaajaja rollis olnud Kalev kaotas avaveerandi 22:30 ja esimese poolaja 38:47. Otsustava perioodi eel olid kaotusnumbrid 59:65 ning kahest punktist lähemale Kalev enam ei jõudnudki. Seisult 80:82 tabas 28 punkti toonud John Roberson oma kuuenda kaugviske ja külalised hoidsid seejärel edu lõpuni.

Mõlema võistkonna jaoks oli tegu äärmiselt tähtsa mänguga. Kalevil on nüüd F-grupis viiest mängust üks võit, Strasbourgil kolm võitu.

Strasbourg on Prantsusmaa meistriliigas võitnud kuus mängu ja kaotanud kolm, turniiritabelis ollakse neljandal kohal. Võistkonna liider on mängujuht John Roberson, kes on Meistrite liigas visanud keskmiselt 15,3 punkti ja Prantsusmaa liigas 17,3 punkti.