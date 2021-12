TÄNA | Kes pääseb Meistrite liigas kaheksandikfinaali - Porto, Milan või Atletico?

Tänastes mängudes on seisud lahtised vaid ühes alagrupis. B-grupi võidu on taganud viiest mängust maksimaalsed 15 punkti võtnud Liverpool, kuid grupi teisele kohale heitlevad veel FC Porto (5), AC Milan (4) ja Madridi Atletico (4)

Kõige kindlam viis edasi pääseda on Portol võita täna Atleticot, kuid abi on ka viigist, kui Milan ei suuda võita Liverpooli. Atleticot aitab ainult võit ning ka siis tuleb neil loota, et Milan ei saaks võidupunkte. Itaalia klubi vajab ainult võitu ning teisest mängust viigilist tulemust.



A-alagrupis, kus kohtuvad RB Leipzig ja Manchester City ning Pariisi Saint-Germain ja Club Brugge, on lahtine vaid kolmas Euroopa liiga play-off'i viiv koht, millele heitlevad Leipzig ja Club Brugge. Manchester City on kindlustanud alagrupis esimese ja PSG teise koha.