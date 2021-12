Poola tennisetäht lõpetas pika ja eduka koostöö mullu parimaks treeneriks valitud juhendajaga

"Alustasin uue hooaja ettevalmistust, kuid tahaksin teiega jagada midagi olulist. Pärast rohkem kui viit aastat olen otsustanud lõpetada koostöö oma treeneri Piotr Sierzputowskiga. See muutus on minu jaoks väga väljakutsuv ning see polnud kerge otsus," kirjutas Swiatek sotsiaalmeedias.

"Tennisemängijatena kohtame oma teel palju inimesi, kes annavad meie töösse ning tihtipeale ka elusse suure panuse, kuna me oleme tuuri peal koos peaaegu terve aasta. Leian, et professionaalses elus peame teinekord edasi arenemiseks muutusi tegema ning kohtuma teiste inimestega, kellega alustada koostööd arengus järgmise sammu tegemiseks. Tänan sind, treener kõige eest, mis sa minu heaks tegid. Andsime teineteisele väga palju ning loodan, et see kogemus aitab meil edasi kasvada ja areneda. Võlgnen sulle palju ning hindan tõesti seda aega, mis me koos veetsime."