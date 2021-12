Eesti koondislase sõnul ei jääks meie naised MM-il nulli peale

"Esimesed voorud pole MM-il veel erilist põnevust pakkunud, sest enamikes mängudes on juba enne avavilet selge, kes võidab. Euroopa riigid on naiste käsipallis nii domineerivad, et eriti Aasia või Kesk- ja Lõuna-Ameerika võistkondade vastu võiks mängu esimese poolajaga ära lõpetada. Näiteks on tiitlikaitsja Holland võitnud kohtumised 40- ja 41-väravalise paremusega. Või värske mäng Norra ja Iraani vahel, kus iraanlannad läksid küll 2:1 juhtima, aga kaotasid siis 9:41. C-alagrupis ongi nüüd teisipäeval ees põnevuskohtumine Norra ja Rumeenia vahel, mida ootan huviga," rääkis Treiman, et naiskondade tasemevahe on kohati üüratu.

Ta jätkas: "Rumeenial on tippklubis Györi Audi ETO-s palliv joonemängija Crina Pintea, kes on üle 190 sentimeetri pikk ja nii tugev, et olen ikka imestanud, kuidas teda üldse annab joonelt eemal hoida. Samal ajal on ungarlaste superklubis Györ ka neli Norra võtmemängijat, nii et igatpidi saab olema põnev vastasseis."

Eestlanna avaldas ka naiskonna, kelle võit talle kõige rohkem meeltmööda oleks: "Norrale hoian MM-il kõige enam pöialt, jälgin nii koondist kui ka norralannasid üksikult Meistrite liigas oma klubide eest mängimas. Neil on mitmeid pallureid, kes mullegi eeskujuks. Eriti tagaliinist Stine Bredal Oftedal ja Veronica Kristiansen – kes igapäevaselt just Györis leiba teenivad – ning ka maailma parim vasakukäeline, Nora Mørk."

Juhul, kui Eesti koondis tiitlivõistlusele pääsenuks, siis Treimani sõnul seal häbisse poleks jäädud: "Tänavuse MM-i taset või siis just naiskondade tasemevahet vaadates tekib küll tunne, et Eesti naiste koondis suudaks sealt mõnegi võidu noppida. Alistasime rahvusnaiskonnaga sel aastal kahel korral Läti ja selge, et me soosikutele vastu ei saaks. Aga teiste kontinentide koondistega mängides me nulli peale ei jääks."