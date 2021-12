Kas olümpia üks edukamaid sportlasi lihtsalt unustati? Ja korvpallikoondis?

Kuigi Mart Laar on avaldanud arvamust, et internet saab kohe-kohe otsa, siis tegelikult seda karta ei maksa. Pange edukad tegijad julgelt kandidaatidena kirja, ega see leiba küsi! Sest sellest, keda Eesti olümpiakomitee ametlikuks kandidaadiks määrab, oleneb väga palju. Ja see innustab. Eelmisel nädalal avaldatud nimekirju sirvides tekkis korduvalt mõte, kus on üks või teine.

Rallisõitja Ott Tänak on sedapuhku eemaldatud individuaalsportlaste kategooriast, tema võib koos kaardilugeja Martin Järveojaga leida ainult võistkondade alt.