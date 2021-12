PUUST JA PUNASEKS | Mida tuleb Kalev/Cramol teha, et Meistrite liiga alagrupist edasi pääseda?

Enne viimast kahte vooru on F-grupi paremusjärjestus lahtine. Toome Delfi lugejatele välja, millised võimalused Kalev/Cramol edasi pääseda on.

F-grupi teise ja kolmanda koha tiimid pannakse kokku E-grupi omadega. Seal on praegu Istanbuli Galatasarayl (Türgi) kolm, Saloniki PAOK (Kreeka) ja Nymburk (Tšehhi) on kahe võidu peal ning Aleksandrovaci Igokea (Bosnia ja Hertsegoviina) on saanud ühe võidu.

Sel juhul jääks Eesti esiklubi alagrupis kindlasti neljandaks. Võitude arvult oleks Kalevil võimalik tõusta ühele pulgale ainult Oostendega. Selleks tuleks Kalevil 21. detsembril alistada Bursa Tofas ja Oostende peab mõlemad allesjäänud mängud kaotama. Et Kalevi ja Oostende omavaheliste mängude seis on 0-2, asetuks Kalev tahapoole.

Kalevil on all võõrsil saadud 73:75 kaotus. Seega tuleks Kalevil homme Strasbourg'i võita vähemalt kolme punktiga.

Praegu on see Bursa Tofasel +17, Strasbourg'il -4, Oostendel +20 ja Kalevil -33. Kalev peab seega mõlemad mängud suure vahega võitma, et pinnale tõusta. Ent mündil on ka teine külg - kui Kalevi punktide vahe osutub parimaks, kuulub alagrupi võit neile. See on siiski väga ebatõenäoline.