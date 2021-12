Otepää MK-etapi stiilikohtunik Vahur Tasane: loodan, et ilmataat oleks helde

Tasane on rahvusvahelise stiilikohtunikuna olnud ametis neli aastat. Kahevõistluse MK-sarjas tegi ta kohtunikudebüüdi tegi 2018. aastal Val di Fiemme MK-etapil, suusahüpetes mõistis ta õigust mullu Zakopanes. "Zakopane MK-etapilt sain vaieldamatult suurima emotsiooni. Kuna see toimus vahetult enne koroonapandeemia algust, oli pealtvaatajaid täismaja ning seal oli korralik laulupidu – isegi kohtunikele lehvitati!" meenutab ta.

Milline näeb välja ühe stiilikohtuniku tööpäev? "Kõige aluseks on eelnevate aastate pikk praktika. Enne maailmakarikasarja võistlusele jõudmist vaatan kindlasti varasemaid võistlusi ning tuletan meelde olulisemad reeglid nii võistluste kui ka suusahüpete stiili osas. Näiteks spetsiaalhüppajate stiil on kahevõistlejate omast erinev – palju puhtam. Päevad võivad olla üsna erinevad, kuid üks on kindel – hommikul kuke ja koiduga hüppemäele ning kui võistlusi on rohkem, siis saab alles päikeseloojanguga koju. Samas stiilikohtuniku töö on alati põnev ja näeb suurepäraseid esmaklassilisi hüpped nii-öelda lausa esireast," hindab Tasane.

Ehkki stiilikohtuniku amet näeb ette ranget erapooletust, ei takista see Tasasel Eesti sportlastele jätkuvalt pöialt hoidmast. 10.-12. detsembril toimuva Otepää MK-etapi eel on tal päris mitu soovi. "Muidugi soovin, et Kristjan Ilves tuleks esikümnesse! Lisaks loodan, et võistlused toimuksid plaanipäraselt ja ilmataat oleks helde. Mõistagi ootan väga kohtumist ka teiste riikide stiilikohtunikega, sest äge on jälle olla ühel nädalalõpul olla koos inimestega, kes on seotud alaga, mida harrastasin ja kus olen ka täna aktiivselt kaasa löömas," sõnab Tasane.