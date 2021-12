Kalev/Cramole kaotanud Astana peatreener kritiseeris liidrit: lasime tal USA-sse minna ja nüüd on ta täiesti vormist väljas

"Kaotasime koondisepausi ajal vormi. Me ei saanud mänguks Kaleviga valmistuda ja nüüd oleme täiesti vormist väljas. Ameeriklased sõitsid kodumaale. Neil polnud mingit põhjust Astanas olla, sest üheksa mängijat olid Kasahstani koondise juures ja ameeriklased poleks saanud Astanas trenni teha. Seega lasin neil minna. Jaylen Barford on täiesti vormist väljas," ütles Russo.

"Jõudsime Süüriast (seal peeti MM-valikmäng - A.K.) tagasi 1. detsembril kell neli hommikul. Saime teha ainult kaks treeningut, et Kalevi jaoks valmistuda. Kalev on hea tiim. Oleksime vajanud rohkem treeninguid, et neid võõrsil võita. See osutus võimatuks. Olime täiesti kontrolli alt väljas," lisas Astana juhendaja.