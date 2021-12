OTSEBLOGI | Kas Vips suudab Saudi Araabia GP-l poodiumikonkurentsi kerkida?

Teises sprindis tegi Vips avarii ja katkestas. Eestlane üritas võistluse keskel brasiillasest Felipe Drugovichist mööduda, kuid sõitis talle stardisirgel tagant otsa. Eestlase vormel sai nii palju kannatada, et jätkamine polnud enam võimalik. Vips, kes võttis süü õnnetuse eest enda peale, oli teise sõitu alustanud kaheksandalt kohalt.

Kokkuvõttes on Piastril 200 punkti ja edu Šwartzmani ees juba 51 silma. Vips on 112 punktiga kuues.