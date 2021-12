Eestlanna võitis seenoride MM-il pronksmedali

Esikoha teenis sakslanna Cindy Törber ajaga 58.30. Hõbemedali pälvis inglanna Katy Simcock (58.57) ja pronksi Puhu (59.53). „Sõit algas minu jaoks väga soodsalt positsioonilt – startisin number „2“ seljal, mis tähendas, et sain esireas teisena koha valida. Start läks hästi ning stardisirge lõpukurvi sisenesin umbes viiendana. Sealt edasi jätkus sõit positsioonidel kolm kuni viis ja kuna vahed olid tagant tulijatega väikesed, siis pidin tegema vigadevaba soorituse, et hoida või parandada kohti. See õnnestus 100%. Esimest korda sel cyclo-crossi hooajal tegin täiesti korrektse ja puhta sõidu ning eelviimasel ringil tõusin neljandalt positsioonilt kolmandaks. Mudasem rada ja raskemad olud sobivad mulle, seega kena punkt hooajale,“ rääkis Puhu võistluse järel.