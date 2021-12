Johaugi treener süüdistas venelannat ebaausates võtetes ja sõimas tolle treeneri läbi

"See juhtus mitu korda ja läksin pisut endast välja. Saan aru, et tahab minuga võistelda, aga kui ta hakkab mu keppidele astuma, pean ei ütlema," vahendas Johaugi sõnu Expressen.

"Jegor selgitas, et Johaug jäi Sorinale rajal ette, aga see pole tõsi. Tatjana oleks pidanud oma suusatehnikat olukorrale kohandama. See oli täielik hobuses**t. Therese on pahane, sest ta kaotas Sorina tõttu rohkem kui kolm kümnendikku," rääkis Iversen.