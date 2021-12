TIPPHETKED ja FOTOD | Hüvasti, kaotusteseeria! Kalev/Cramo võttis Astana vastu kindla võidu

Novembri keskel Oostendelt ja Permilt saadud suurte kaotuste järel koondisepausile läinud Eesti meisterklubi juhtis krobelisevõitu avapoolaja järel 35:32, ent võitis teise oluliselt hoogsama mänguga 50:35.

Võitjate parimana viskas Davion Berry 20 punkti. Kristjan Kitsing lisas 14, Silas Melson 13 ja Ojars Silinš 11 punkti. JeQuan Lewis kogus 8 punkti, 6 lauapalli ja 8 resultstiivset söötu.

Vastaste resultatiivseim oli Anthony Hickey, kelle arvele jäi 20 punkti ja 12 korvisöötu. Kalevlastel õnnestus sisuliselt nullida vastaste täht Jaylen Barford - seni liiga parima korvikütina keskmiselt 24 punkti mängus kogunud ameeriklane tabas 13 viskest vaid kolm ja ta piirdus 8 punktiga.

Kalev/Cramo on Ühisliigas teeninud nüüd kolm võitu, kaotusi on tulnud viis. Turniiritabelis tõusti kaheksandaks, kaks võitu ja neli kaotust saanud Astana on üheksandal real.

Juba teisipäeval ootab Kalev/Cramot järgmine ülitähtis kohtumine, kui Meistrite Liiga mängus võõrustatakse Saku Suurhallis Prantsusmaa klubi Strasbourg.

Fotod:

