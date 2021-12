PILTUUDIS | Rait Ratasepa auks: Euroopa parimas spordikuurordis tõmmati lõpuks vardasse ka Eesti lipp

Peamiselt on spordikuurordi külastajateks Skandinaaviast pärit (harrastus)sportlased. Võimalik on mängida golfi, tennist, padelit jne. Olemas on mitmed jõusaalid jpm. Välitingimustes on ka 50 meetri pikkune bassein. Lisaks on täismõõtmetes korvpall- ja käsipallisaal.

Kuigi Ratasepp on Playitases treeninud juba aastaid, siis eestlaste seas nimetatud spordikuurort eriti populaarne ei ole. Ilmselt on põhjuseks pigem krõbedapoolne majutushind. Seega ei ole basseini ääres lipuvardas seni ka Eesti lippu olnud. Ratasepa 60-kordse ultratriatloni finiši puhul tõmmati lõpuks vardasse ka Eesti lipp, mis paigutati Rootsi ja Taani lippude vahele.

Lisaks sellele võib Playitasest leida ka nö Kuulsuste seina, kus on fotod tuntumatest sportlastest, kes seal aastate jooksul treeninud. Seal on Ratasepa pilt juba varasemast olemas. Eestlastest võib sealt leida aga veel ka näiteks kuulitõukaja Kristo Galeta. Galeta on 2019. aastast 20.76-ga kuulitõukes Eesti rekordiomanikuks.

Eesti spordisõprade jaoks on Kuulsuste seinal ilmselt kõige tuntumateks meesteks kettaheite olümpiavõitja ja kolmekordne maailmameister Robert Harting ja 2009. aasta vormel-1 sarja maailmameister Jenson Button. Peamiselt võib sealt leida aga triatlonimaailma tipptegijaid.