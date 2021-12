Hamilton pääses karistusest ja võitis kvalifikatsiooni, Verstappen sõitis seina

Kuna võistluse direktor Michael Masi oli Hamiltoni rikkumise kolmandal treeningul fikseerinud, kutsuti Briti vormelisõitja Saudi Araabia GP-l kohtunike ette. Uurimine näitas, et Hamilton ei saanud kollaseid lippe näha, sest seda ei näidatud talle.

Küll karistati aga Hamiltoni vabatreeningul Nikita Mazepini takistamise eest. See rikkumine tõi talle hoiatuse ja Mercedese meeskonnale 25 000 euro suuruse trahvi.

"Ma ei teagi täpselt, mis mu kiirel ringil juhtus. Kolmas koht on kindlasti pettumus, aga vähemalt saime teada, et meie auto on siin rajal kiire,“ kommenteeris Verstappen pärast ajasõitu.