VIDEO | Neuville tegi testisõidul hirmsa avarii, tema kaardilugeja sai vigastada

"Neuville - Wydaeghe sõitsid täna i20 N Rally1 testides teelt välja. Meeste olukord on turvaline ja parameedikud jõudsid kiiresti kohale, et Martijni õlavigastust ravida. Ekipaaž on teel haiglasse edasisteks uuringuteks," teatas Hyundai meeskond.