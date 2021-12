Tuultest puretud Fuerteventura saar on talviti eurooplaste jaoks tõeline spordi Meka. Aastaid on see teiseks koduks olnud ka peagi 39-aastaseks saavale ultratriatleedile Rait Ratasepale. Varem samas kohas 20- ja 40-kordse triatloni läbinud Ratasepp sportis nüüd 60 päeva järjest. Playitase spordikuurordis tervitas teda finišis paarsada inimest, kes tähistasid uue maailmarekordi sündi. Ametlikku kinnitust see ühel põhjusel ilmselt ei saa, kuid hoolimata sellest suutis Ratasepp tõestada seda, mida oli tõestama läinud. Ühtlasi käis ta välja järgmise eesmärgi.