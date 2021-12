TIPPHETKED | Tartu Ülikool suutis Riia VEFiga sammu pidada ühe poolaja

Tartu Ülikool peatreeneri Nikolajs Mazursi hinnangul jäädi hätta VEFi rünnakute takistamisel. „Kui pidasime esimesel poolajal oma kaitseplaanist kinni, siis püsisime mängus. Aga kui hakkasime väsima, lihtsamat teed minema ning nad surusid meid kõvemini, siis läks vahe suuremaks. Me ei suutnud nende poolkiireid rünnakuid peatada ja lasime kolmandal veerandil liialt palju skoorida. Selle perioodi kolmesed olid mängu võtmehetked. Väsimus mängis kindlasti mingit rolli ja selleks, et VEFile vastu saada, peavad kõik mängijad sajaprotsendiliselt õnnestuma. Hea on see, et püsisime esimese poolaja mängus ja nüüd tuleb teha tööd selle nimel, et suudaksime sel tasemel mängida 40 mänguminutit,“ sõnas Mazurs.