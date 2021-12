Eurosarjas HC Tallinnaga kohtuv Alingsås on seadnud eesmärgiks Rootsi meistritiitli

“Eestist ma liiga palju ei tea, kuid olen kuulnud, et Tallinn on ilus linn. Me soovime Tallinnas palju väravaid visata ning mõlemad mängud võita. HC Tallinnal on sel hooajal hea võistkond, nii et loodame, et tulevad kaks head mängu ning soovitan kõikidel saali tulla”, lisas Franzen, kes mängijakarjääri jooksul võitis Redbergslidsi ridades 7 Rootsi meistritiitlit.