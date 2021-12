Guardiola soovib suure raha eest Serbia ründetähe Manchesteri tuua

Manchester City üritas juba suvel klubisse uut ründajat leida, kuid toona ei jõutud Tottenham Hotspuriga Harry Kane 'i osas kokkuleppele. Nüüd on aga pilgud seatud Itaalia kõrgliiga parima väravaküti Vlahovici peale, kellest Guardiola on täielikus vaimustuses.

Serie A-s on 21-aastane serblane löönud sel hooajal 15 kohtumisega koguni 12 väravat ja jaganud ka kaks resultatiivset söötu. Seega pole üllatav, et temast on huvitatud ka mitmed teised suurklubid. Teiste seas jahivad Vlahovici allkirja ka näiteks Arsenal ja AC Milan. Fiorentina sooviks ründaja eest teenida vähemalt 70 miljonit eurot.