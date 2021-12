Podcast “Kuldne geim” | TalTechi kirgi kütvast eurohooajast, Selveri köögipoolest ja Laagi Saksamaalt lahkumisest​

*Andres on mõneajalise pausi järel taas mikrofoni taga. Keda või mida ta igatseb (kui üldse)?

*Mihkel kutsub korrale: jätkem naljad ja alustagem tõsiste teemadega!

*TalTech purjetas eurosarjas avaringist edasi. Mida mängud taanlastega näitasid?

*Gentofte meeskonna omalaadne lähenemine: eurosarjas mängib korralik punt mehi, kes aga palka ei saa. Miks nii?

*19-aastase Rasmus Meiuse kaks eriilmelist esitust.

*Kui kiiresti lendavad Matej Šmidli servid?

*Kas järgmise ringi mäng šveitslastega üldse saab toimuda?

*Tallinna Selveri mitmetahuline hooaja algus. Mis on olnud seni suuremad murekohad?

*Kes Selveri mängijatest on peatreenerit enim senisel hooajal meeldivalt üllatanud?

*Pafi ennustusrubriik näeme seni suurimat võitu.

*Naiste karikasarjas on käsil otsustavad mängud. Kes jõuavad finaali?

*Eesti viimaste aastate säravaim naisvõrkpallur Kertu Laak ei jätka hooaega Saksamaa kõrgliigaklubis Schwerini Palmbergis. Mis läks valesti ja mis saab edasi?

*Kuulajate küsimused puudutavad euromänge, ülekandeid ja sotsiaalmeediat.