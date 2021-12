OTSEPILT | Laupäeval selguvad Eesti meistrid cheerleadingus

„Viimased aastad on sportlaste jaoks olnud üsna ettearvamatud. Vaatamata sellele on cheerleading spordialana Eestis hoogsalt arenenud ja mul on väga hea meel, et tänavu osaleb võistlustel juba pea 330 sportlast nii Eestist kui Lätist,” rääkis Eesti Cheerleadingu Liidu (EstCU) juhatuse liige ja võistluste peakorraldaja Signe Kirt. „Olukorras, kus tavapäraseid esinemisi on vähem, on meistrivõistlused sportlastele suurepäraseks väljundiks, kus end proovile panna ja trennisaalis omandatut näidata,” lisas ta.