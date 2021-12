DELFI VIDEO FUERTEVENTURALT | Rait Ratasepa katsumuse viimane päev kulges ebainimlikes tingimustes

Fuerteventura on populaarseks sihtkohaks paljudele harrastus- ja ka tippsportlastele. Keskmise Eesti sportlase jaoks kipub see harjumuspärasest kõrgemate ööbimishindade tõttu olema ehk liialt kallis treeningpaik, kuid Skandinaavia ning ka Saksamaa ja Šveitsi spordisõprade jaoks on Fuerteventura igati meelepärane laagerdamise koht.