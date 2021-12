Euroopa jalgpalliklubid muretsevad Aafrika jalgpallurite turvalisuse pärast

Euroopa jalgpalliklubid on juba aastaid välja nuputanud plaane, kuidas takistada Aafrika jalgpalluritel poole klubihooaja pealt toimuvale Aafrika Rahvuste karika turniirile reisimast. Siiamaani on see ettevõtmine olnud küllaltki tulutu, aga seoses praeguse pandeemia olukorraga, haistetakse võimalust oma tahtmine peale suruda.

ECA toob oma pöördumises välja "sügavad kahtlused", et Kamerunis toimuval turniiril suudetakse mängijatele piisavalt turvalised tingimused luua. Eriti arvestades seda, kui palju on viimastes koondiseakendes esinenud erinevaid probleeme ja et nakatumisnäitajad on taas tõusuteel.

"Meie juhatus otsustas kiiremas korras FIFAga kokku saada, et klubide ja mängijate huvide kaitsmiseks vajalikud ettevaatusabinõud aegsasti kasutusele võtta," anti pöördumises mõista, et asjaga on kiire.

Aafrika meistrivõistlused toimuvad 9. jaanuarist 6. veebruarini.