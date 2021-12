VIDEO | Uurimisraport: EM-i finaalil puhkenud kaosel võinuks olla traagilised tagajärjed

Londoni päästeteenistuse ametnik ütles raportis, et juhtunu tagajärjed oleksid võinud olla "kohutavad" ning sellega oleks päästeameti mõistes halvatud kogu Kesk-London. "Ma võin garanteerida, et me oleksime olnud kollapsi äärel," lausus ta.

"Mulle on selge, et me olime lähedal surmajuhtumitele või elumuutvatele vigastustele, potentsiaalselt lausa mitmetele," märkis paruness Casey. "Et sellised asjad veel 21. sajandi Suurbritannias juhtuvad, on tõsine murekoht. Et see toimus meie rahvusstaadionil ja meie jalgpalli 55 aasta suurima mängu päeval, on rahvuslik häbi."