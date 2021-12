DELFI FUERTEVENTURAL | Rait Ratasepa katsumuse viimane päev algas korraliku viperusega

Kohaliku aja järgi 7.00 basseini hüpanud Ratasepp läbis ujumisdistantsi tavapärases tempos ehk kõik kulges plaanipäraselt. Asjad kiskusid kiiva aga juba jalgrattadistantsi alguses. Ultramees sai kõigest paar minutit jalgrattaga sõita ning seejärel sai selgeks, et käiguvahetused ei tööta.

Nagu peagi tuvastati, siis tühjaks oli saanud käiguvahetuse patarei. Kuna ultramehe jalgrattal on süsteemid kõik juhtmevabad, siis on jalgratta küljes koguni kuus erinevat „akut”. Nüüd oligi üks neist tühjaks saanud. Lõpuks kulus tehnikutel veidike üle 20 minuti, et probleem tuvastada, patarei vahetada ning juhtmevabad süsteemid uuesti tööle saada.