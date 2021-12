Aston Martini F1 tiimi valdustes puhkes tulekahju

"Kõigile neile teadmiseks, kes küsisid intsidendi kohta ühes meie tiimi baasis Suurbritannias. Saame kinnitada, et tegu oli väikse tulekahjuga meie tuuletunneli väljatõmbesüsteemis, mis saadi kiirelt kustutatud. Aitäh, et meie pärast muretsete. See tähendab meile palju," seisis Aston Martini Twitteri postituses.