Kaitseväest otse MM-ile: Eestit esindab rannavolle suurturniiril huvitaval kombel kokku sattunud duo

Infot osalejate kohta pole rahvusvaheline võrkpalliliit veel avaldanud, kuigi MM-i alguseni on jäänud vaid pool nädalat. Küll aga on teada see, et lisaks U21 ja U19 MM-ile toimuvad Phuketis samal ajal ka täiskasvanute Aasia meistrivõistlused, mis tähendab, et melu rannakeskuses ja selle ümber peaks olema igati mõnus. Turniiri alustavad eestlased teisipäeval. Treenerina läheb Taisse kaasa legendaarne Peeter Kais.