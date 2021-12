Vettel korraldas Saudi Araabias ainult naistele mõeldud kardivõistluse

"Esimest korda Saudi Araabiasse sõitma tulekust on ilmselgelt palju juttu olnud. On esitatud palju küsimusi, mida olen ka endalt küsinud. Seega mõtlesin, mida teha. Palju on tähelepanu pööratud negatiivsetele näidetele seoses puudujääkidega inimõiguste valdkonnas, nii et ma püüdsin mõelda positiivsetele asjadele," kirjutas Vettel sotsiaalmeedias.

"Pean ütlema, et nende lood ja taust ning positiivsus riigis toimuvate muutuste kohta inspireeris mindki. On tõsi, et lääne või Euroopa pilguga vaadates on veel palju asju, mis vajaksid parandamist või millele peaks tähelepanu juhtima. Kuid sama tõsi on ka see, et mõned asjad juba muutuvad ning nende inimeste jaoks on see suur asi," jätkas Vettel.