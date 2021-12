Kalev Kruus: unistus EM-finaalturniirist võiks jälle elada

See on kummaline küsimus, sest üks on väravavaht ja teine on kaitsja. Aga pigem võtan Paskotši. Esimeses mängus, mis ta A-koondises sai, ei jätnud ta sellist muljet, aga mäng-mängult edasi ja just Valgevene vastu vaatasin, et uskumatu vend. Sai alles 18aastaseks – ja mõtleme nüüd, mis me tegime, kui me 18aastased olime. Kui kindlalt vana seal on ja liigub ja kuidas ta emotsiooni väga välja ei näita. Nagu mees, kuigi tegu peaks olema lapsega. See on kihvt, et selline mees on siin sirgunud, ja see näitab, et selleks, et sellised vennad nagu Paskotši ja Hein kasvaksid, on välismaale saamine ja heasse akadeemiasse minek a ja o. Ma kahtlustan, et kumbki mees oleks siia jäädes – siinkohal ei taha kellelegi liiga teha –, jäänud heaks mängijaks, aga nüüd on võimalus neil mõlemal jõuda selle ala nii-öelda 1% edukamate hulka, kuhu jõudis Klavan.