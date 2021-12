DELFI FUERTEVENTURAL | Elevus kasvab: rahvusvahelised fännid ootavad pingsalt otsustavat päeva. Paljude huulil on üks küsimus

Päev enne finišit oli võistluspaigas juba elevust päris palju näha. Spordikuurordi külastajad käisid Ratasepa abiliste käest ikka uurimas, kas homme on ikka finiš ja kas ta suudaks vajadusel ka 61 triatloni läbida. Vastus sellele küsimusele on ühene ja selge ehk Ratasepp paneb reedel katsumusele punkti. Juba laupäeva hommikul tuleb tal hakata asju pakkima, et saata auto laevaga Hispaania mandriosa poole teele.