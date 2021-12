Ibrahimovic nõuab Donald Trumpilt raha: varem või hiljem ta maksab!

40-aastane Ibrahimovic räägib avameelselt ka sellest, et kardab jalgpallurikarjääri lõppu. Vutiäss tunneb hirmu, et ei suuda tulevikus leida uut tegevusala, mis pakuks jalgpalliga samaväärse koguse adrenaliini.

Rootsi vutikuulsus tunnistab ühtlasi, et pikendas oma lepingut AC Milaniga kuni 2022. aasta suveni enne, kui oli sellest oma naisele rääkinud.

"Ma tean, et olin isekas. Ma lihtsalt mõtlesin oma hirmule karjääri lõpetamise ees. Lükkasin selle hetke edasi, mis mind üha enam hirmutab," tunnistab Ibrahimovic.

Senist hooaja käiku vaadates tundub, et Ibrahimovicil ei maksa karjääri lõpu pärast veel muretseda, sest ta on endiselt heas väravahoos. Tänavu on ta löönud üheksa Serie A mänguga kokku kuus väravat.